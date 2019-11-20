2019-11-20T10:08:47+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону банкиры получили реальные сроки за хищение 717 млн рублей

Наказание они должны отбывать в исправительной колонии строгого режима
Ольга ГОПАЛО
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В Ростове-на-Дону на скамье подсудимых оказались сразу три банковских служащих, которых обвинили в хищении крупной суммы.В Ростове-на-Дону на скамье подсудимых оказались сразу три банковских служащих, которых обвинили в хищении крупной суммы.Фото: Ольга КОСТИНА
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В Ростове-на-Дону на скамье подсудимых оказались несколько банковских служащих, которых обвинили в хищении крупной суммы денег.

Как рассказали в Прокуратуре Ростовской области, дело слушалось в Ленинском суде донской столицы. В отношении сразу трех банкиров было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». В надзорном ведомстве добавили, что инцидент произошел еще в три года назад. Тогда банкиры выдали кредиты, которые не были возвращены. Речь шла о сумме в более чем 717 миллионов рублей. А один из коллег, будучи директором коммерческой фирмы, перевел деньги из банка на счета фирм-контрагентов.

В итоге предприимчивые белые воротнички получили реальные сроки: максимальное наказание - 7 лет 6 месяцев лишения свободы, минимальное - 5 лет 3 месяца лишения свободы со штрафом в размере 150 тысяч рублей. Отбывать наказание они должны в исправительной колонии общего режима.

Но банкиры еще могут обжаловать приговор, так как он не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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