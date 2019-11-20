2019-11-20T10:19:35+03:00
Общество

В Таганроге накрыли подпольное казино

В общей сложности, оперативники изъяли 18 компьютеров
Ольга ГОПАЛО
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Выигрыш выдавали в денежном эквиваленте.Выигрыш выдавали в денежном эквиваленте.Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна
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В городе Таганроге оперативники накрыли подпольный клуб, в котором смекалистый горожанин организовал поведение азартных игр. Известно, что своеобразная игорная зона развернулась на улице Москатова. Обогатиться как посетители, так и владелец азартного притона могли с помощи компьютеров.

Как рассказали в региональной прокуратуре, оборудование было специально настроено для проведения азартных игр с денежным выигрышем. А при задержании правоохранителями было изъято 18 компьютеров, при помощи которых и осуществлялась игорная деятельность.

В итоге в отношении местного жителя возбудили уголовное дело по статье «Незаконные организация и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны». Максимальное наказание, предусмотренное законодательством, составляет до четырех лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей.

Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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