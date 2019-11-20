2019-11-20T11:00:26+03:00
Общество

«Первые на рынке»: Котирование биржевого фонда в трех валютах запустил ВТБ

Это дает инвестору больше гибкости при принятии инвестиционных решений
Ольга КУБЫШЕВА
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«Первые на рынке»: Котирование биржевого фонда в трех валютах запустил ВТБ«Первые на рынке»: Котирование биржевого фонда в трех валютах запустил ВТБ
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Новые инвестиционные возможности предлагает клиентам ВТБ Капитал Инвестиции, который запустил торги в евро по биржевому паевому инвестиционному фонду VTBH ETF - «ВТБ - Фонд «Американский корпоративный долг». Известно, что он стал первым на российском рынке фондом, который котируется сразу в трех валютах и дает экспозицию на диверсифицированный портфель высокодоходных облигаций американских компаний из разных секторов. Клиентам предоставляется возможность инвестировать в облигационный рынок США с низкими транзакционными расходами, отсутствием необходимости самостоятельного управления и выбора бумаг, а также получения статуса квалифицированного инвестора. Индикатором доходности фонда является ETF ISHARES HIGH YIELD CORP BOND.

- Согласно стратегии ВТБ мы стараемся предложить клиентам максимально широкий спектр инвестиционных возможностей и гибко подходить к решению их финансовых задач, - отметил старший вице-президент ВТБ, главный исполнительный директор ВТБ Капитал Инвестиции. - Данный фонд дает экспозицию более чем на 970 выпусков облигаций компаний США из различных секторов экономики. Теперь вложить средства в него могут и те клиенты, для которых удобны инвестиции в евро. Совершать сделки с «ВТБ - Фонд «Американский корпоративный долг» можно в мобильном приложении «ВТБ Мои Инвестиции» в несколько кликов».

Напомним, торги паями фонда на Московской бирже начались в августе текущего года. Покупка и продажа изначально была возможна в двух валютах – рублях и долларах США. К настоящему моменту расчетная стоимость пая в долларах США по курсу Банка России выросла на 1,5%. Текущая доходность к погашению портфеля облигаций, экспозицию на которые имеет фонд (в USD) составляет 4,7%, что на 3,4% выше средней ставки по банковским депозитам в долларах США по данным Банка России. Предельный размер комиссий фонда составляет 0,5% годовых. При этом комиссия брокера Банк ВТБ (ПАО) по сделкам купли-продажи паев – 0%. К слову, инвестор может получить инвестиционный налоговый вычет при владении паями фонда более трех лет.

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@TrueKPRU
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