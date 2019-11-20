На Ростовской АЭС прошли стажировку преподаватели НИЯУ МИФИ

СЕГОДНЯ 11:42 2019-11-20T11:43:19+03:00

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Преподаватели Обнинского института атомной энергетики Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ» (ИАТЭ НИЯУ МИФИ) прошли стажировку на Ростовской атомной станции по программе «Эксплуатационные особенности АЭС с реакторными установками ВВЭР».

В рамках стажировки преподаватели ИАТЭ НИЯУ МИФИ посетили Филиал «АЭМ-технологии» в г. Волгодонске - «Атоммаш» и Ростовскую АЭС. Во время стажировки на площадке атомной станции преподаватели ознакомились с особенностями эксплуатации оборудования водо-водяных энергетических реакторов (ВВЭР).

- Для профессорско-преподавательского состава Обнинского института данная стажировка очень познавательна. Преподаватели вуза посетили завод «Атоммаш», где ознакомились с технологиями производства и контроля качества оборудования для АЭС. Побывали на Ростовской атомной станции и узнали особенности эксплуатации этого оборудования. Увидели, как проходит подготовка оперативного персонала на полномасштабном тренажере учебно-тренировочного подразделения и пообщались с сотрудниками лаборатории психофизиологического обеспечения атомной станции», - отметил начальник Ресурсного центра, доцент кафедры атомной энергетики ВИТИ НИЯУ МИФИ Владимир Бекетов.

Начальник отдела развития персонала Ростовской АЭС Ульяна Плотникова рассказала, что практика преподавателей Обнинского института атомной энергетики имеет важное значение для атомной станции. «Благодаря сотрудничеству с вузом мы привлекаем для работы выпускников, молодых специалистов, а студентам предоставляем возможность проходить производственную и преддипломную практику на АЭС», - подчеркнула Ульяна Плотникова.