2019-11-20T11:43:19+03:00
Общество

На Ростовской АЭС прошли стажировку преподаватели НИЯУ МИФИ

Управление информации и общественных связей Ростовской АЭС
Поделиться:
Фото: Управление информации и общественных связей Ростовской АЭСФото: Управление информации и общественных связей Ростовской АЭС
Изменить размер текста:

Преподаватели Обнинского института атомной энергетики Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ» (ИАТЭ НИЯУ МИФИ) прошли стажировку на Ростовской атомной станции по программе «Эксплуатационные особенности АЭС с реакторными установками ВВЭР».

В рамках стажировки преподаватели ИАТЭ НИЯУ МИФИ посетили Филиал «АЭМ-технологии» в г. Волгодонске - «Атоммаш» и Ростовскую АЭС. Во время стажировки на площадке атомной станции преподаватели ознакомились с особенностями эксплуатации оборудования водо-водяных энергетических реакторов (ВВЭР).

- Для профессорско-преподавательского состава Обнинского института данная стажировка очень познавательна. Преподаватели вуза посетили завод «Атоммаш», где ознакомились с технологиями производства и контроля качества оборудования для АЭС. Побывали на Ростовской атомной станции и узнали особенности эксплуатации этого оборудования. Увидели, как проходит подготовка оперативного персонала на полномасштабном тренажере учебно-тренировочного подразделения и пообщались с сотрудниками лаборатории психофизиологического обеспечения атомной станции», - отметил начальник Ресурсного центра, доцент кафедры атомной энергетики ВИТИ НИЯУ МИФИ Владимир Бекетов.

Начальник отдела развития персонала Ростовской АЭС Ульяна Плотникова рассказала, что практика преподавателей Обнинского института атомной энергетики имеет важное значение для атомной станции. «Благодаря сотрудничеству с вузом мы привлекаем для работы выпускников, молодых специалистов, а студентам предоставляем возможность проходить производственную и преддипломную практику на АЭС», - подчеркнула Ульяна Плотникова.

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Из Ростовской области в Украину не пустили 17 тонн рыбы и креветок
В Ростовской области тариф на капремонт в ближайшее время повышаться не будет
В Ростовской области ищут 17-летнюю Ксению Самойленко
Ростовского следователя, взявшего в заложники жену и ребенка, ждет служебная поверка
«Первые на рынке»: Котирование биржевого фонда в трех валютах запустил ВТБ
В Таганроге накрыли подпольное казино
В Ростове-на-Дону банкиры получили реальные сроки за хищение 717 млн рублей
В Ростовской области появился первый заболевший гриппом
Отключение света в Ростове-на-Дону 20 ноября 2019: где и когда
Самая красивая россиянка не поедет на конкурс "Мисс Вселенная"
Новогодние подарки клиентам «Ростелекома» в онлайн-игре «Целься в приз»
Ростовские медики не смогли объяснить происхождение имплантов, которые вставляли пациентам
В ЮФУ разработали анкету для студентов и абитуриентов-2019
В Ростовской области вооруженный грабитель напал на магазин
В Ростовской области забраковали больше пяти тонн некачественной рыбы и морепродуктов
В Ростове-на-Дону грабитель банка получил десять лет тюрьмы
В зоопарке Ростова-на-Дону поселится орангутан из Словакии
В Ростовской области у волка обнаружили бешенство
В Ростове-на-Дону от гриппа привили почти половину горожан
В Ростовской области в аварии погибли двое взрослых и маленький ребенок
В Ростовской области задержали две тонны контрабандных грецких орехов
До минус восьми градусов и сильный ветер: К концу недели в Ростове-на-Дону обещают похолодание
Отключение света в Ростове-на-Дону 19 ноября 2019: где и когда
Сити-менеджер Ростова Алексей Логвиненко назначил себе первого заместителя