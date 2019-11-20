В Ростовской области ищут 17-летнюю Ксению Самойленко

СЕГОДНЯ 13:43 2019-11-20T13:43:17+03:00

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В Ростовской области в розыск объявлена 17-летняя Ксения Самойленко. Известно, что девушка пропала в воскресенье, 17 ноября. В тот день она ушла из дома, расположенном в городе Шахты, но до сих пор никто из родных и близких не знает, где она может находиться.

- В тот день она была одета в пальто черного цвета с капюшоном, черные брюки с лампасами серебристого цвета, ботинки черного цвета, вязаную шапку коричневого цвета с бубоном, - рассказали в Главном Управлении МВД России по региону. - На вид девушке 17-18 лет, рост 168-170 сантиметров, плотного телосложения, лицо овальное, губы пухлые, а волосы русые до плеч.

Из особых примет - заикание. В донском главке добавили, что Ксения может передвигаться автостопом, при ней черный рюкзак и розовый чемодан. Предположительно, едет она в сторону Краснодарского края или Республики Крым.

АЛЛО!

Если вы что-то знаете о том, где она может находиться, звоните по телефонам: (8-863-6) 23-69-48, 29-72-90, 29-73-44, 8-928-147-41-92, 8-920-799-72-28, 8-989-721-56-80 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU