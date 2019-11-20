В Ростовской области тариф на капремонт в ближайшее время повышаться не будет

СЕГОДНЯ 14:52 2019-11-20T14:52:24+03:00

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Директор Фонда капитального ремонта Ростовской области подвел итоги работы программы в текущем году, развеял слухи о возможном повышении тарифа, а также объяснил, чем взаимный диалог с жильцами полезен подрядным организациям и программе в целом.

По программе капитального ремонта этого года в Ростовской области отремонтировано 1108 объектов. Большая часть из них уже успешно сдана, в остальных домах происходит устранение мелких недочетов. С серьёзными проблемами в этом году Фонд не сталкивался — все возникавшие вопросы решались оперативно. Продолжаются работы по ремонту подъездов.

По словам директора Фонда капремонта региона Владислава Крюкова, с каждым годом взаимопонимание между подрядными организациями, делающими работы, и жителями домов становятся все лучше. Подрядчики осознали, что с людьми нужно общаться: объяснять им - что, как и почему будет сделано в доме. В свою очередь, исполнители получают быструю обратную связь от жильцов. Это позволяет им свести сложные ситуации к минимуму.

Что касается работы губернаторской программы по ремонту подъездов, то собственники эту программу всецело поддерживают и надеются, что она будет продолжена и в следующем году.

Относительно повышения тарифов на капремонт, Владислав Крюков сообщил, что расчеты Счетной палаты РФ, в соответствии с которыми обоснованная стоимость тарифа в два раза превышает установленный на данный момент показатель, носят рекомендательный характер. Увеличение стоимости тарифа на капремонт в обозримой перспективе в Ростовской области не планируется.