2019-11-20T15:35:24+03:00
Общество

Из Ростовской области в Украину не пустили 17 тонн рыбы и креветок

Причина — непорядок с документами
Ольга ГОПАЛО
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Крупную партию рыбной продукции не выпустили в Украину.Крупную партию рыбной продукции не выпустили в Украину.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Крупную партию рыбной продукции не выпустили в Украину. Инцидент произошел в Ростовской области в ветеринарном пункте «Донецкий». О нем рассказали в региональном Управлении Россельхознадзора. По данным ведомства, внимание специалистов привлек большегруз, в котором находились 17 тонн рыбы, а также морепродуктов, рыбный фарш и креветки. Оказалось, что документы, которые предъявил водитель фуры, были не в порядке.

- Было установлено, что предприятие-производитель отсутствует в Реестре экспортеров ИС «Цербер». Также, специалистами выявлено несоответствие названия предприятия производителя в ветеринарно-сопроводительных документах с названием, указанным на этикетке, - добавили в ведомстве.

В итоге вывоз груза запретили. Не исключено, что товар теперь вернется обратно к производителю.

- В случае выявления несоответствия или отсутствия экспортера и предприятия-изготовителя экспортируемого товара в Реестре экспортеров ИС «Цербер», оформление грузов на экспорт производиться не будет и данная продукция будет подлежать задержанию и возврату в адрес грузоотправителя, - предупредили в Управлении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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