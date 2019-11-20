Из Ростовской области в Украину не пустили 17 тонн рыбы и креветок

СЕГОДНЯ 15:35 2019-11-20T15:35:24+03:00

Изменить размер текста: A A

Крупную партию рыбной продукции не выпустили в Украину. Инцидент произошел в Ростовской области в ветеринарном пункте «Донецкий». О нем рассказали в региональном Управлении Россельхознадзора. По данным ведомства, внимание специалистов привлек большегруз, в котором находились 17 тонн рыбы, а также морепродуктов, рыбный фарш и креветки. Оказалось, что документы, которые предъявил водитель фуры, были не в порядке.

- Было установлено, что предприятие-производитель отсутствует в Реестре экспортеров ИС «Цербер». Также, специалистами выявлено несоответствие названия предприятия производителя в ветеринарно-сопроводительных документах с названием, указанным на этикетке, - добавили в ведомстве.

В итоге вывоз груза запретили. Не исключено, что товар теперь вернется обратно к производителю.

- В случае выявления несоответствия или отсутствия экспортера и предприятия-изготовителя экспортируемого товара в Реестре экспортеров ИС «Цербер», оформление грузов на экспорт производиться не будет и данная продукция будет подлежать задержанию и возврату в адрес грузоотправителя, - предупредили в Управлении.

ИСТОЧНИК KP.RU