2019-11-20T16:19:57+03:00
Общество

В отпуске работают четыре из пяти менеджеров и предпринимателей

Таковы данные опроса, который провели специалисты «Манго Телеком»
Ольга КУБЫШЕВА
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В отпуске работают четыре из пяти менеджеров и предпринимателейВ отпуске работают четыре из пяти менеджеров и предпринимателейФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Лишь один из пяти менеджеров и предпринимателей имеет возможность полностью разгрузить отпуск, большинство же продолжают работать и на отдыхе. Такую статистику получил оператор телефонии для бизнеса «Манго Телеком», проведя анкетирование своей клиентской аудитории.

Так, чаще всего на вопрос «Работаете ли вы в отпуске?» респонденты отвечали утвердительно, уточняя, что проверяют почту и сообщения от коллег, но внимание готовы уделять только безотлагательным делам. Таковых оказалось 36%.

Еще 32% опрошенных указали, что отдых для них вообще мало чем отличается от будней: «Звонят, пишут, просят что-то объяснить, согласовать, как будто ни в какой отпуск и не ухожу».

Принципиально против того, чтобы работать, находясь в отпуске, только третья по численности группа респондентов - 21%: «Рабочую почту и чаты не читаю, на звонки из офиса и от клиентов не отвечаю».

И, наконец, 11% сообщили, что на отдыхе занимаются «делами, до которых на работе не доходят руки».

- Технологии способны буквально стирать границы общения, - считает директор по персоналу «Манго Телеком» и эксперт по эффективности труда Ирина Королева. - И, с одной стороны, это невероятная возможность ускорить принятие решений, но с другой - постоянная доступность для коллег, начальства или клиентов может выступать мощным стрессогенным фактором, не позволяя расслабиться. Получается, человек так и не выходит из среды, где присутствует напряжение.

Поэтому, по возможности, лучше полностью отказаться от рабочих переговоров во время отдыха.

- Например, есть такое приложение, которое подключается к виртуальной АТС, перенаправляет на смартфон все звонки с офисного телефона - и внешние, и внутренние, а также сообщения из корпоративного мессенджера, приглашения в видеочаты, оповещения с каналов внутренних коммуникаций. Для рабочего процесса это обычный поток, но своим сотрудникам я советую приостановить его на время отпуска, - продолжает специалист.

Если же полностью избежать рабочих контактов невозможно, то необходимо их хотя бы дозировать.

- Вариант, - советует эксперт, - установить время для ежедневного конференц-колла и короткого брифинга по видеосвязи, в процессе которого обсуждаются все важные вопросы, после чего устанавливается статус «Не беспокоить» до следующего дня и следующего брифинга.

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