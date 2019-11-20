В Ростовской области чиновник сдал 111 гектаров земли в аренду за бесценок
На карандаш сотрудников прокуратуры попался чиновник одной из администраций в Ростовской области. Там были проведены проверки законодательства о землепользовании. И, как результат, в Сальского городском поселении нашли целый букет нарушений.
- Глава администрации в нарушение требований Земельного кодекса РФ неправомерно заключил с коммерческой организацией без проведения торгов договор аренды на земельный участок сельхоз назначения площадью 111 га, - рассказали в областной прокуратуре. - Размер арендных платежей, поступающих в бюджет городского поселения, был им существенно занижен и составил всего 15 тысяч рублей.
В итоге было возбуждено уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий». Если дело дойдет до суда, а чиновника признают виновным, не исключено, что чиновнику грозит до пяти лет лишения свободы и лишение права занимать определенные должности.
ИСТОЧНИК KP.RU