Штормовое предупреждение от МЧС: В ближайшие дни Ростове-на-Дону будет сильный ветер и резкое похолодание

СЕГОДНЯ 17:44 2019-11-20T17:44:16+03:00

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Штормовое предупреждение разослали спасатели, в котором говорится, что в ближайшие дни в Ростовской области погода резко ухудшится. В частности, речь идет о резком понижении температуры на шесть-десять градусов, а также усилении ветра. Его порывы будут достигать 20 метров в секунду. А а малых реках и водоемах начнется процесс ледообразования. Все это ждет ростовчан и жителей области до 23 ноября.

Именно поэтому в региональном МЧС просят дончан соблюдать осторожность. А именно - при скачках напряжения обесточить электроприборы, закрыть все форточки и окна, убрать с балконов вещи, не парковать автомобили и не оставлять детские коляски под деревьями и конструкциями.

- Если сильный ветер застал вас на улице, рекомендуем укрыться в подземных переходах или подъездах зданий, - предупреждают в ведомстве. - Не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш может упасть шифер. То же касается остановок общественного транспорта и рекламных щитов. Нельзя разговаривать по мобильному под одиноко стоящим деревом. А водители должны соблюдать скоростной режим.

АЛЛО!

В экстренных случаях звоните – 112.

ИСТОЧНИК KP.RU