В центре Ростова-на-Дону ограничат движение транспорта до конца года

СЕГОДНЯ 10:01 2019-11-21T10:04:37+03:00

Ограничения будут действовать со второй недели декабря Фото: Ринат НИЗАМОВ

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В самом центре донской столицы до конца года ограничат движение транспорта. Как сообщает департамент дорог о организации дорожного движения города Ростова-на-Дону, изменения начнут действовать на улице Варфоломеева и 2-м Переулке с 10 декабря.

- Дорогу перекроют на улице Варфоломеева от 1-го Переулка до 2-го Переулка. Кроме того, проехать нельзя будет по 2-му Переулку от улицы Черепахина до Варфоломеева, - отметили в ведомстве.

Изменения будут действовать до 30 декабря. временные запреты связаны с проведением работ по реконструкции водопроводной линии на улице Варфоломеева в Ростове-на-Дону.

ИСТОЧНИК KP.RU