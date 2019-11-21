2019-11-21T10:58:27+03:00
Общество

В Ростовской области ищут мужчину, который пропал при выходе из офиса

Инцидент произошел в городе Шахты
Ольга ГОПАЛО
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В Ростовской области ищут мужчину. Фото: ГУ МВД России по РО.В Ростовской области ищут мужчину. Фото: ГУ МВД России по РО.
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В Ростовской области ищут мужчину, который попал во вторник, 19 ноября. Как рассказали в Главном Управлении МВД России по региону, Андрей Студеникин вышел из офиса, но с тех пор никто не знает о том, где он может находиться.

- В тот день он был одет в черную вязанную кофту, черные джинсы, туфли классические черные, куртку черную покрой по пояс, шарфик кашемировый темно серый и бейсболку черного цвета, - рассказали в донском главке. - На вид ему 45-50 лет, рост 180 сантиметров, лицо бледное, худощавого телосложения, стрижка короткая, волосы седые и глаза голубого цвета.

Из особых примет - шрам на шеи с левой стороны длинной десять сантиметров и надлобные теменные лысины. При себе у него был сотовый телефон, водительское удостоверение, две банковские карты и деньги в сумме 500 рублей.

АЛЛО!

Если что-то знаете о том, где он может находиться, звоните по номерам: 8 (8636) 23-69-48, 29-72-90, 29-73-44, 8-928-147-41-92, 8-920-799-72-28, 8-989-721-56-80 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU

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