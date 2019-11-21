СЕГОДНЯ 11:24 2019-11-21T11:25:00+03:00

Выясняем, где и когда в Ростове-на-Дону будут отключать свет 21 ноября 2019. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Выясняем, где и когда в Ростове-на-Дону будут отключать свет 21 ноября 2019

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Отключение света в Ростове-на-Дону 21 ноября 2019: где и когда. Как рассказали энергетики, плановые отключения электричества запланированы в разных районах города. Их цель - не допустить возникновения аварийных ситуаций.

КОНКРЕТНО

Где и когда не будет света 21 ноября

до 12:00:

- ул. Ллюшенко, 13.

до 13:00:

- ул. 1-я Круговая 1-9, 2-12; ул. 2-я Круговая 4-14, 18, 3-17; ул. 3-я Круговая 3, 6; ул. Парижской Коммуны 49-51, 60-62; ул. Плеханова 23-87, 70-126, 110/5; просп. Стачки 79-153.

- ул. Быковского 2-46.

до 16:00:

- ул. Тургеневская 51-71, 48-62; пер. Газетный 26-28, 9, 18; ул. Баумана 47-57, 56-62; просп. Ворошиловский 15.

- ул. Станиславского 8А.

- ул. Социалистическая 119; ул. Б. Садовая 98-104.

до 17:00:

- просп. Стачки 190/16, 190/1, 190/2, 190Б; ул. Зорге 20, 18, 3.

- ул. 1-я Киргизская 37-47, 46-64; ул. 2-я Киргизская 46; ул. Казахская 44-60; пер. Ухтомский 38-74; пер. Хибинский 31-65, 30-66; пер. Кубанский 33-69, 34-68; ул. Белорусская 61-65.

- ул. Шоссейная 51-172, 1-49, 2-108.

- ул. 1-я Майская 12-28, 13-23; ул. Советская 9-25; ул. 18-я линия 2; ул. 14-я линия 2-16, 1-7; ул. 16-я линия 2-14, 1-9.

до 18:00:

- ул. Доброхимовская 1-13, 2-18; ул. Коминтерна 1-27, 4-24, 14Б; ул. 1-я Краснодарская 3, 11-19, 6-32; ул. 2-я Краснодарская 23-65, 2-20; ул. Парижской Комунны 1-23, 2-36; ул. Ревкомовская 30-48, 33-49; пер. Таджикский 1-9, 2-8.

ИСТОЧНИК KP.RU