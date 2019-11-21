Из Ростова-на-Дону в ТЦ «Мега» можно ездить по безналу еще на одном маршруте

СЕГОДНЯ 11:46 2019-11-21T12:12:30+03:00

Изменить размер текста: A A

С этой недели еще один маршрут из Ростова-на-Дону в ТЦ «Мега» оборудовали терминалами для безналичной оплаты. Они были установлены в 26 автобусах, курсирующих по маршруту № 163 от остановки Институт сервиса, что в Северном жилом массиве. Теперь пассажиры могут оплачивать проезд не только наличными деньгами, но и транспортными и банковскими картами, а также смартфонами, на которых установлено специальное приложение.

Известно, что на этом маршруте существует единая стоимость проезда для всех категорий пассажиров - 26 рублей, без дифференцированного тарифа. Также известно, что действуют и региональные льготы по специальным категориям транспортных карт.

К слову, перевозчик уверен, что таким образом водителям удобнее принимать оплату за проезд. А сами пассажиры смогут расплачиваться так как им привычнее, для многих таковой стала именно безналичная оплата.

ИСТОЧНИК KP.RU