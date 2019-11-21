2019-11-21T13:51:23+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону суд оставил под стражей главу ростовского управления ФСИН

Мужчину подозревают в организации незаконного бизнеса
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Руководителя оставили под стражей еще на два месяца. Фото: сайт ГУФСИНРуководителя оставили под стражей еще на два месяца. Фото: сайт ГУФСИН
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Суд оставил под стражей начальника ростовского управления ФСИН Муслима Даххаева. Руководителя арестовали на два месяца по решению Ленинского районного суда. Сторона защиты Даххаева пыталась это решение опротестовать, но апелляция была отклонена.

Сотрудники спецслужб задержали Муслима Даххаева 13 ноября на базе отдыха «Ветерок», а на его рабочем месте. В соответствии с одной из версий, арест генерала якобы вызван его «коммерческой» деятельностью. Руководителя подозревают в том, что он организовывал за отдельную плату прослушку сотовых телефонов, слежку и проводил прочие мероприятия.

На должности начальника ростовского управления ФСИН Муслим Даххаев работал с 2018 года. Ранее он был временно исполняющим обязанности руководителя ростовского ФСИН. Сейчас место начальника ГУФСИН занял его первый заместитель Константин Сенокосов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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