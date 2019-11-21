День открытых дверей онлайн пройдет в ЮФУ

СЕГОДНЯ 15:02 2019-11-21T15:02:08+03:00

Речь пока только о тех абитуриентах, которые решили поступать в магистратуру

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Хорошая новость для тех, кто решил поступать в магистратуру. Южный федеральный университет готовит проведение Дня открытых дверей. Причем не совсем в привычном формате.

Как рассказали в вузе, он пройдет онлайн и предназначен для поступающих, которые планируют подавать документы и сдавать вступительные испытания уже в ближайшем 2020 году.

Известно, что это будет онлайн вебинар, который пройдет на ведущих онлайн платформах университета. На вопросы абитуриентов будут отвечать специалисты приемной комиссии ЮФУ. Они расскажут о новых правилах приема, требованиях к абитуриентам, а также особенностях набора 2020 и количестве бюджетных мест, а также проконсультируют по всем возникающим вопросам.

Виртуальный День открытых дверей состоится 21 декабря в 12:00. Но записаться на вебинар можно уже сейчас. Для этого нужно просто оставить свое имя, вуз, который вы окончили или оканчиваете, и номер мобильного телефона для связи. Сама по себе регистрация занимает всего лишь несколько секунд (перейти).