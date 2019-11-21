2019-11-21T15:05:52+03:00
Происшествия

В Ростове-на-Дона на Западном при пожаре в пятиэтажке погибли две женщины

Причины возгорания теперь предстоит выяснить специалистам
Ольга ГОПАЛО
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Причины ЧП предстоит выяснить специалистам. Фото: группа Вконтакте "Ростов-Главный".Причины ЧП предстоит выяснить специалистам. Фото: группа Вконтакте "Ростов-Главный".
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В четверг, 21 ноября, в городе Ростове-на-Дону произошел пожар, который унес сразу две человеческие жизни. Звонок на пульт единой диспетчерской службы поступил около 12:42. Звонившие рассказали, что горит квартира в многоэтажном доме. Огнеборцы сразу же выехали по указанном адресу - на проспект Коммунистический, что в Западном жилом массиве.

- Горела квартира на первом этаже пятиэтажного дома, - рассказали в Главном Управлении МЧС России по региону. - На месте работали 17 человек пожарных и пять спецмашины. Уже через 18 минут пожар удалось локализовать, еще через десять минут полностью ликвидировать.

Как добавили в ведомстве, в огне погибли две женщины - 59 и 83 лет. Приехавшим на место медикам оставалась констатировать лишь смерть пострадавших. По предварительным данным, ростовчанки отравились продуктами горения.

Теперь специалистам предстоит выяснить, что стало причиной возгорания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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