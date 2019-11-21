Минимальная зарплата в Ростовской области станет больше 14,5 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 16:57 2019-11-21T16:57:06+03:00

Изменить размер текста: A A

В Ростовской области на заседании регионального правительства пописано трехстороннее соглашение между правительством донского региона, федерацией профсоюзов и союзом работодателей на 2020-2022 годы в четверг, 21 ноября

Документ подписан губернатором Ростовской области Василием Голубевым, главой региональной организации профсоюзов Александр Лозыченко и председателем союза работодателей Ростовской области Владимиром Лакуниным.

Соглашение рассчитано на три года. К соглашению должны подключиться 72% предприятий области, которые обеспечат трудовые и социальные гарантии своим работникам.

- Для работников внебюджетного сектора минимальная зарплата составит 14 556 рублей и будет превышать федеральный минимальный размер оплаты труда. Это более чем на 1000 рублей выше, чем по действующему соглашению. Это решение, которое меняет в лучшую сторону условия труда работающих, - сказал губернатор.

Так, минимальная зарплата на селе достигнет 17 тысяч рублей.

Известно, что новое соглашение охватит свыше 1,9 млн работников донских предприятий.

Документ предусматривает развитие системы наставничества, создание условий для закрепления на рабочих местах молодых специалистов, господдержку сельских специалистов.

Нововведением стало внедрение новых форм контроля за исполнением взятых обязательств: внутренний аудит, профсоюзный контроль, общественная экспертиза.

ИСТОЧНИК KP.RU