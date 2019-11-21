В Ростове-на-Дону благоустроят «первую милю» экопарка вдоль Темерника

СЕГОДНЯ 19:35 2019-11-21T19:35:28+03:00

Работу будут проводиться в течение года

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В четверг, 21 ноября, на расширенном заседании правительства Ростовской области под председательством губернатора Василия Голубева обсуждали проект о ходе благоустройства этой территории, мерах по экологической реабилитации реки Темерника в рамках нацпроекта «Экология».

Вскоре у реки должны быть добавлены рекреационные зоны с пешеходными дорожками, спортивные сооружения, высажены дополнительные зеленые насаждения, как просили ростовчане в ходе общественных слушаний.

- Результатом всех этих усилий должно стать создание благоприятных условий проживания для десятков тысяч жителей Ростовской области. Береговая линия Темерника должна стать зоной притяжения для ростовчан и гостей города. Этот проект остаётся «губернаторским», и я буду внимательно следить за его реализацией, - подытожил губернатор.

Создатели проекта планируют расчистить 4,5 км русла реки Темерник в 2019 году, в следующем – 4 км реки от микрорайона Суворовского до Низового водохранилища. Мероприятия по экологической реабилитации реки Темерник должны быть завершены к концу 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU