СЕГОДНЯ 09:22 2019-11-22T09:22:12+03:00

Выясняем, где и когда в Ростове-на-Дону будут отключать свет

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Отключение света в Ростове-на-Дону 22 ноября 2019: где и когда. Как сообщили в Донэнерго, в донской столице запланированы отключения электроэнергии. Вынужденно отказаться от любимых ТВ-передач придется домохозяйкам и пенсионерам, которые проживают в разных районах города. Цель таких отключений - не допустить возникновения аварийных ситуаций на электросетях.

КОНКРЕТНО

Где и когда не будет света 22 ноября

до 15:00:

- просп. Семашко 19, 21, 21/60; ул. Московская 54, 56, 58А, 62; ул. Тургеневская 49-51; ул. Станиславского 45-53, 54; Цветочный рынок

- пер. Крыловской 18-34, 27-31; ул. Петровская 5-11, 6-12

до 16:00:

- просп. Стачки 188/1, 188/3, 188

до 17:00:

- ул. 1-я Киргизская 31-61, 66-76; пер. Ухтомский 35-69, 74, 76А; пер. Уральский 31-61, 36-66

до 18:00:

- ул. Быковского 2-46 22.11.19 22.11.19 09=00 13=00

остов-на-Дону ул. Днепростроевская 79-117, 96-134; ул. Коминтерна 79-85, 80-96; ул. Кочубея 52-76; ул. 1-я Круговая 91; ул. Артёмовская 22-44, 27-49, 50, 74, 82, 74, 65А, 50/5, 50А; ул. Горбачева 127; ул. Кулагина 68, 62/45, 56-58, 35-49, 66; ул. 2-я Володарского 85-131, 80-104; ул. Черкесская 24-42, 25-51; ул. Литвинова 32-36, 44-46; ул. Амбулаторная 131, 135-171, 111; пер. Бойцовский 3-7, 8-24; ул. Железнодорожный Верхний проезд 3-15; ул. Железнодорожный Нижний проезд 1-89; пер. Парусный 2-50, 1-59; ул. Подгорная 53-71, 54, 60-74; ул. Рельефная 15-45, 2-46; пер. Рыболовецкий 3-31, 2-26; пер. Уманский 3-7; пер. Гаражный 1-3, 2-6; пер. Красногорский 1-23, 2-30; пер. Кущёвский 3-41, 4-38; пер. Могилевский 1-9, 8-18; пер. ОГПУ 15-21, 2-16; ул. Портовая 211-239, 263/76

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