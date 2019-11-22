2019-11-22T09:38:49+03:00
Общество

В Волгодонске из-за пожара эвакуировали 40 жильцов пятиэтажки

За сутки на Дону в огне погибли три человека
Ольга ГОПАЛО
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За сутки на Дону в огне погибли три человека.За сутки на Дону в огне погибли три человека.Фото: Инна УЛЬРИХ
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В Ростовской области в огне погибли три человека. Об этом рассказали в Главном Управлении МЧС России по региону. Так, первое ЧП произошло в городе Ростове-на-Дону около 15:09 накануне, 21 ноября, в переулке Пригородный, что в Ворошиловском районе.

Известно, что там горел торговый ларек. Через восемь минут огонь удалось локализовать, а еще через три минуты полностью ликвидировать. В огне погиб мужчина.

А в ночь на 22 ноября в городе Волгодонске из пятиэтажки были эвакуированы 40 жильцов. Причина - возгорание в одной из квартир на улице Ленина. Вызов на пульт единой диспетчерской службы поступил в 02:41, а через 13 минут огонь удалось полностью локализовать. В ведомстве добавили, что в результате пожара — на площади 20 квадратных метров, погибли два человека, их личности еще устанавливаются. На месте работали 21 человек и семь спецмашин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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