В Ростове-на-Дону произошел порыв трубы в ЗЖМ
В донской столице в Западном жилом массиве города улицу Зорге вторые сутки затапливает коммунальный прорыв. Водопроводную трубу на пешеходном переходе прорвало возле кольца 339-й Стрелковой Дивизии накануне днем, но течь до сих пор аварию не устранили.
Ситуация осложняется еще и тем, что после резкого понижения температуры вода замерзала на дороге, транспортные средства с трудом проезжали по участку из-за наледи. На проезжей части создается опасная ситуация, которая может привести к ДТП.
Общественный транспорт, подъезжающий к остановке неподалеку от места коммунальной аварии, еще больше нагоняет воды и образует каток.
ИСТОЧНИК KP.RU