2019-11-22T10:58:08+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону произошел порыв трубы в ЗЖМ

Вода разливается по дороге и замерзает
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Вода разливается по дороге и замерзает. Фото: vk "Ростов Главный — новости Ростова-на-Дону"Вода разливается по дороге и замерзает. Фото: vk "Ростов Главный — новости Ростова-на-Дону"
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В донской столице в Западном жилом массиве города улицу Зорге вторые сутки затапливает коммунальный прорыв. Водопроводную трубу на пешеходном переходе прорвало возле кольца 339-й Стрелковой Дивизии накануне днем, но течь до сих пор аварию не устранили.

Ситуация осложняется еще и тем, что после резкого понижения температуры вода замерзала на дороге, транспортные средства с трудом проезжали по участку из-за наледи. На проезжей части создается опасная ситуация, которая может привести к ДТП.

Общественный транспорт, подъезжающий к остановке неподалеку от места коммунальной аварии, еще больше нагоняет воды и образует каток.

ИСТОЧНИК KP.RU

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