Подозреваемого в шпионаже военного из Аксая отправили в СИЗО

СЕГОДНЯ 11:11 2019-11-22T11:11:58+03:00

Изменить размер текста: A A

В Ростове-на-Дону военнослужащему из Аксая, задержанному по подозрению в шпионаже, избрали меру пресечения. Подозреваемого отправили в следственный изолятор, сообщили в Южном военном окружном суде.

- Гарнизонным военным судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца, - отметили в пресс-службе ЮОВС.

По версии ФСБ, работая в российских военных структурах подозреваемый выполнял задание Минобороны Украины. Военнослужащий передавал секретные сведения о российских Вооруженных силах. Эта информация могла утечка этой информации могла нанести ущерб обороноспособности Российской Федерации.

Как ранее сообщала "Комсомольская правда-Ростов", возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ (госизмена).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

ФСБ задержала руководство ГУФСИН по Ростовской области

Вся руководящая верхушка донского главка ФСИН России столкнулась с довольно неприятной проблемой — их пришли задерживать сотрудники ФСБ. Чекисты неожиданно нагрянули в управление, расположенное в Ростове-на-Дону на переулке Семашко (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU