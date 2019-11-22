«SfedU-Cuba»: В ЮФУ обсудили создание российско-кубинского подготовительного факультета

СЕГОДНЯ 11:53 2019-11-22T11:53:59+03:00

Изменить размер текста: A A

В Ростове-на-Дону обсудили создание российско-кубинского подготовительного факультета «SfedU-Cuba», открытие которого состоится в октябре будущего года в Гаванском университете. Там будет расположено его головное отделение. Известно, что это совместный проект Южного федерального университета и Министерства высшего образования Республики Куба. А его участниками, помимо ЮФУ, станут Гаванский университет, Центральный университет «Марта Абреу» де Лас Вильяс и Университет Орьенте. На площадках кубинских вузов будут открыты соответствующие отделения подготовительного факультета.

Фото: ЮФУ

Нюансы в режиме телемоста обсудили врио ректора ЮФУ Инна Шевченко, замминистра Высшего образования Кубы Мириам Изабель Алпизар Сантана и другие представители вузов. По признанию кубинской стороны, для всего Латиноамериканского региона данный проект имеет большое значение.

Фото: ЮФУ

Так, его основная задача - предоставление гражданам Кубы, а также других стран Латинской Америки и Карибского бассейна качественной предвузовской подготовки не только по русскому языку, но и по профильным предметам инженерно-технического, естественно-научного, гуманитарного, педагогического и социально-экономического профилей. А это, в свою очередь, будет способствовать оптимизации их дальнейшего обучения по основным образовательным программам бакалавриата, магистратуры и аспирантуры как в ЮФУ, так и в других вузах России. В процессе обучения будет проходить еще и ознакомление с культурой и традициями нашей страны, а также особенностями получения российского образования.