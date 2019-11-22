В Ростове-на-Дону загорелась электрощитовая в подвале 24-этажной высотки

СЕГОДНЯ 12:09 2019-11-22T12:09:37+03:00

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В пятницу, 22 ноября, произошло возгорание электрощитовой в подвале 24-этажного жилого дома по проспекту Кировскому, 116, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области.

Информация о задымлении поступила дежурному в 10:00. На место пожара немедленно отправились 38 человек личного состава на 12 спецмашинах, в том числе сотрудников МЧС - 25 человек на восьми единицах техники.

Сотрудники спасательной службы начали эвакуировать жильцов. После ситуация была взята под контроль и эвакуацию остановили.

- Пожар произошел на площади 10 квадратных метров локализовали. Огонь был потушен полностью в 10:36. Пострадавших нет, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU