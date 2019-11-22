В США осудили донского программиста Станислава Лисова за кражу с банковских карт американцев почти полмиллиона долларов

СЕГОДНЯ 12:33 2019-11-22T12:34:01+03:00

Станислав уже пять дней находится в испанской тюрьме. Фото: личная страница супруги Станислава ЛисоваСтанислав уже пять дней находится в испанской тюрьме. Фото: личная страница супруги Станислава Лисова

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Американский судья определил судьбу молодого программиста из Таганрога Станислава Лисова. Дончанина приговорили к четырем годам лишения свободы. Он также должен будет выплатить 481 тысячу долларов пострадавшим от его действий людям. Суд состоялся в штате Нью-Йорк минувшей ночью.

Программиста из Ростовской области Станислава Лисова обвиняли в создании троянской программы NeverQuest, при помощи можно было воровать деньги со счетов клиентов американских банков. Специалиста задержали в Испании в 2017 году, а в 2018 году экстрадировали в США. Таганрожцу грозило 35 лет тюрьмы.

В ходе следствия Станислав Лисов признал свою вину и извинился за содеянное, пообещав больше не заниматься написанием троянских программ, похищающих данные банковских карт.

- Вполне вероятно, что весной следующего года Станислав Лисов будет освобожден и депортирован в Россию, - сообщил адвокат программиста Аркадия Буха в беседе РБК.

Стоит отметить, что суд учел тот факт, что Станислав Лисов уже несколько лет находится в тюрьме, а также его хорошее поведение.

ИСТОЧНИК KP.RU