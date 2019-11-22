В США осудили донского программиста Станислава Лисова за кражу с банковских карт американцев почти полмиллиона долларов
Американский судья определил судьбу молодого программиста из Таганрога Станислава Лисова. Дончанина приговорили к четырем годам лишения свободы. Он также должен будет выплатить 481 тысячу долларов пострадавшим от его действий людям. Суд состоялся в штате Нью-Йорк минувшей ночью.
Программиста из Ростовской области Станислава Лисова обвиняли в создании троянской программы NeverQuest, при помощи можно было воровать деньги со счетов клиентов американских банков. Специалиста задержали в Испании в 2017 году, а в 2018 году экстрадировали в США. Таганрожцу грозило 35 лет тюрьмы.
В ходе следствия Станислав Лисов признал свою вину и извинился за содеянное, пообещав больше не заниматься написанием троянских программ, похищающих данные банковских карт.
- Вполне вероятно, что весной следующего года Станислав Лисов будет освобожден и депортирован в Россию, - сообщил адвокат программиста Аркадия Буха в беседе РБК.
Стоит отметить, что суд учел тот факт, что Станислав Лисов уже несколько лет находится в тюрьме, а также его хорошее поведение.
ИСТОЧНИК KP.RU