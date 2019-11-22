2019-11-22T13:13:32+03:00
Общество

Звезда «Дома-2» из Ростова-на-Дону Марина Мексика показала новорожденного ребенка

Знаменитость бережно держит на руках мальчика
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Девушка держит на руках малыша. Фото: Instagaram марина МексикаДевушка держит на руках малыша. Фото: Instagaram марина Мексика
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Знойная брюнетка из Ростова-на-Дону, знаменитая по телепроекту «Дом-2» Марина Мексика показала малыша. Модель держит на руках четырехмесячного Демида, который является сыном подруги Александры Кабаевой.

Милой фотографией девушка поделилась в своем микроблоге в Instagram. На снимке знаменитость бережно держит мальчика. Модель в этот день надела откровенный белый топ, короткие шорты, высокие ботфорты и свадебную фату.

– Однажды наступит час, когда на свет появится мой собственный маленький человечек. А пока я радуюсь за Сашу и ее смурфика, которому сегодня четыре месяца, – сообщила Марина Мексика.

Судя по фото, девушка с нежностью смотрит на маленького сына подруги и мечтает поскорее завести ребенка.

Ростовская красавица поздравила подругу с рождением малыша Демида. Подписчики Мексики отметили, что татуировки могут подать дурной пример ребенку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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