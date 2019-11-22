Замглавы администрации Батайска по ЖКХ Дмитрий Беликов покинул пост

СЕГОДНЯ 13:51 2019-11-22T13:51:33+03:00

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Кадровые перестановки произошли в Батайске, где подписал заявление об увольнении заместитель главы администрации по вопросам ЖКХ Дмитрий Беликов, сообщила пресс-служба мэрии города.

- Мы благодарны ему за проделанную работу на благо нашего города и желаем успехов на новом месте работы. Обязанности заместителя главы по ЖКХ пока будет исполнять Олег Викторович Андреев, - отметили в ведомстве.

Дмитрий Беликов пришел работать в администрацию с новой командой главы в октябре 2018 года и вскоре стал самым узнаваемым чиновником в городе. Информация о его уходе в Батайске появилась в конце сентября текущего года.

Известно, что увольнение не связано со сменой места службы. О причинах же ухода из батайской мэрии Беликов не распространяется.

ИСТОЧНИК KP.RU