Замглавы администрации Батайска по ЖКХ Дмитрий Беликов покинул пост
Кадровые перестановки произошли в Батайске, где подписал заявление об увольнении заместитель главы администрации по вопросам ЖКХ Дмитрий Беликов, сообщила пресс-служба мэрии города.
- Мы благодарны ему за проделанную работу на благо нашего города и желаем успехов на новом месте работы. Обязанности заместителя главы по ЖКХ пока будет исполнять Олег Викторович Андреев, - отметили в ведомстве.
Дмитрий Беликов пришел работать в администрацию с новой командой главы в октябре 2018 года и вскоре стал самым узнаваемым чиновником в городе. Информация о его уходе в Батайске появилась в конце сентября текущего года.
Известно, что увольнение не связано со сменой места службы. О причинах же ухода из батайской мэрии Беликов не распространяется.
ИСТОЧНИК KP.RU