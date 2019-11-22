2019-11-22T16:39:52+03:00
Общество

Погода на выходные в Ростове-на-Дону 23-24 ноября 2019: мороз и солнце

Выясняем, какая погода ждет жителей Ростова-на-Дону в ближайшие выходные 23-24 ноября 2019
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Температура воздуха днем будет колебаться в районе 0 градусовТемпература воздуха днем будет колебаться в районе 0 градусовФото: Ольга ГОПАЛО
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Погода на выходные в Ростове-на-Дону 23-24 ноября 2019: мороз и солнце. Если верить прогнозам синоптиков, то минусовые температуры пришли в донскую столицу и зима постепенно вступает в свои права. Во всяком случае до тех пор пока осеннее тепло снова не установится в Ростове-на-Дону.

Так, 23 ноября, в вечерние часы в городе ожидается до -10 градусов. А в субботу, 23 ноября, средняя температура составит около ноля градусов в дневные часы, а в вечерние до минус шести.

В воскресенье, 24 ноября, днем температура воздуха окажется на уровне ноля градусов. Вечером синоптики прогнозируют до -4 градусов.

Однако уже на следующей неделе погода изменится. Так, в понедельник, 25 ноября, днем температура воздуха достигнет +1 градуса, а вечером опустится до отметки -1 градуса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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