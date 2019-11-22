"Скоро будет девочка!": Полину Диброву заподозрили в четвертой беременности

СЕГОДНЯ 16:59 2019-11-22T16:59:37+03:00

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Супругу известного телеведущего Дмитрия Диброва подозревают в четвертой беременности. Недавно многодетная мама опубликовала снимок, где у нее отчетливо виден животик.

Учитывая стройную фигуру Полины, перемены во внешности явно указывают на интересное положение донской красотки. Ранее жена Дмитрия Диброва рассказывала о том, что мечтает стать мамой девочки, ведь сейчас в семье телеведущего воспитываются три сына.

Пока знаменитая пара никак не комментирует информацию о четвертой беременности. Подписчики заметили, что Полина излучает такую энергию на всех фотографиях, которая может быть только у женщины в ожидании малыша. Снимок в красном платье отчасти подтверждает догадки людей о беременности Дибровой.

Подписчики в восторге от красоты Полины, они под каждой публикацией оставляют множество добрых и позитивных комментариев! Желают хранительнице очага продолжать цвести и всех радовать своими позитивными эмоциями и засыпали многодетную маму догадками: "судя по всему, скоро будет девочка!", "Какое же счастье быть мамой", "Вы очень красивы. У вас будет такая же мила дочка", "Еще один ребенок - это счастье", Хоть бы Поля порадовала нас хорошей новостью".

ИСТОЧНИК KP.RU