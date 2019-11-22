2019-11-22T18:15:07+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону выбрали регионального оператора эвакуации машин

Победитель определился по итогам электронного аукциона
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Договор с предприятием-победителем будет заключен после установления РСТ тарифаДоговор с предприятием-победителем будет заключен после установления РСТ тарифаФото: Алексей ИГНАТОВИЧ
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В донской столице определили спецорганизацию по эвакуации транспортных средств. Как сообщили в правительстве области, победителем торгов признано ООО «Центр эвакуации автомобилей».

Электронные торги проводило министерство транспорта Ростовской области. Договор с предприятием-победителем будет заключен после установления РСТ тарифа, размер которого будет не выше установленного базового уровня.

- Сейчас тарифы составляют 3032 рубля за каждое задержанное транспортное средство и 10 руб./ч, - отметили в правительстве Ростовской области.

В следующем году региональный минтранс продолжит работу по определению спецорганизаций по эвакуации транспортных средств в остальных муниципальных образованиях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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