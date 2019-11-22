В Ростове-на-Дону выбрали регионального оператора эвакуации машин
В донской столице определили спецорганизацию по эвакуации транспортных средств. Как сообщили в правительстве области, победителем торгов признано ООО «Центр эвакуации автомобилей».
Электронные торги проводило министерство транспорта Ростовской области. Договор с предприятием-победителем будет заключен после установления РСТ тарифа, размер которого будет не выше установленного базового уровня.
- Сейчас тарифы составляют 3032 рубля за каждое задержанное транспортное средство и 10 руб./ч, - отметили в правительстве Ростовской области.
В следующем году региональный минтранс продолжит работу по определению спецорганизаций по эвакуации транспортных средств в остальных муниципальных образованиях.
ИСТОЧНИК KP.RU