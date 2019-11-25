2019-11-25T09:47:04+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону во время пожара в жилом доме на Северном пострадала пенсионерка

Пожар произошел из-за неосторожного обращения с огнем
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Пенсионерка пострадала от продуктов горения. Фото: Архив КППенсионерка пострадала от продуктов горения. Фото: Архив КП
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В донской столице произошел пожар в частном жилом доме. ЧП произошло накануне весером на проспекте Королева.

82-летняя женщина была дома, когда в одной из комнат произошел пожар. Пенсионерка попыталась потушить огонь и в дыму стала задыхаться. Спасатели вытащили из дома женщину и принялись к тушению пожара в доме. Огонь разгорелся на площади в пять квадратных метров.

- Пострадала 82-летняя женщина. Она была доставлена в больницу, - отметили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

По предварительной версии, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем. К тушению пожара привлекались 20 человек личного состава, а также пять единиц техники.

ИСТОЧНИК KP.RU

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