В Ростове-на-Дону во время пожара в жилом доме на Северном пострадала пенсионерка
В донской столице произошел пожар в частном жилом доме. ЧП произошло накануне весером на проспекте Королева.
82-летняя женщина была дома, когда в одной из комнат произошел пожар. Пенсионерка попыталась потушить огонь и в дыму стала задыхаться. Спасатели вытащили из дома женщину и принялись к тушению пожара в доме. Огонь разгорелся на площади в пять квадратных метров.
- Пострадала 82-летняя женщина. Она была доставлена в больницу, - отметили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.
По предварительной версии, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем. К тушению пожара привлекались 20 человек личного состава, а также пять единиц техники.
ИСТОЧНИК KP.RU