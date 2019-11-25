В Ростове-на-Дону на улице Портовой в аварии погибли девочка и женщина - пешеходы

СЕГОДНЯ 10:00 2019-11-25T10:19:05+03:00

Один пешеход пострадал: с травмами его отвезли в ближайшую больницу. Фото: Мария ЛЕНЦ

Еще одного человека на скорой отвези в больницу

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В понедельник, 25 ноября, на улице Портовой в Ростове-на-Дону произошла страшная авария, которая унесла жизнь среду двух человек. Как рассказали в Главном Управлении МВД России по региону, там столкнулись два автомобиля марки «ГАЗель».

- По предварительным данным, одна из машины ехала по главной дороге, а вторая выворачивала со второстепенной, - добавили в донском главке. - В результате столкновения один из большегрузов откинуло на разделительную полосу, где стояли три пешехода.

В итоге, на месте погибли десятилетняя девочка и женщина. Травмы, которые они получили, оказались несовместимыми с жизнью. Медикам оставалось констатировать лишь их смерть. Еще один пешеход пострадал, его отвезли в ближайшую больницу. Личность ростовчанина пока устанавливается.

Известно, что на месте работают автоинспекторы, которым предстоит разобраться во всех обстоятельствах произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU