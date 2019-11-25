2019-11-25T10:20:49+03:00
Общество

"Мечта дрессировщика Куклачева": Жена Басты создала аккаунт пушистому чуду

Елена Вакуленко делится яркими моментами их жизни красавицы
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Елена Вакуленко решила делиться событиями из жизни любимой кошки. Фото: Instagram Елены Пинской-ВакуленкоЕлена Вакуленко решила делиться событиями из жизни любимой кошки. Фото: Instagram Елены Пинской-Вакуленко
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Супруга рэпера Василия Вакуленко, более известного под псевдонимом Баста, Елена Пинская решила создать профиль в Instagram своей кошки Нюши. Там жена музыканта делится интересными событиями из жизни пушистой красотки.

elena_pinskayavakulenkoelena_pinskayavakulenko
Nyusha for LV пришлось создать аккаунт @nyushaglam
6385 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Самые первые публикации в кошачьем аккаунте были размещены накануне. На снимках видно, что любимица семьи часто пребывает в хорошем настроении и у нее взбалмошный характер.

elena_pinskayavakulenkoelena_pinskayavakulenko
Нюся
10751 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

- Мечта дрессировщика Куклачева, но в душе я Алла Пугачева, - охарактеризовала профиль кошки Елена Вакуленко.

nyushaglamnyushaglam
Даная...)
275 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Подписчикам понравился нестандартный подход супруги рэпера Басты. За один день публикация Елены Вакуленко набрала более шесть тысяч положительных откликов. Сама кошка пока не на столько популярна. На нее подписались более 500 человек.

elena_pinskayavakulenkoelena_pinskayavakulenko
Ох как вы мне взрываете директ вопросами про нашу Нюсю Порода: Британская короткошерстная, золотая шиншилла. И это кошечка, а не кот
13529 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

ИСТОЧНИК KP.RU

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