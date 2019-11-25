"Мечта дрессировщика Куклачева": Жена Басты создала аккаунт пушистому чуду

СЕГОДНЯ 10:09 2019-11-25T10:20:49+03:00

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Супруга рэпера Василия Вакуленко, более известного под псевдонимом Баста, Елена Пинская решила создать профиль в Instagram своей кошки Нюши. Там жена музыканта делится интересными событиями из жизни пушистой красотки.

elena_pinskayavakulenko Nyusha for LV пришлось создать аккаунт @nyushaglam

Самые первые публикации в кошачьем аккаунте были размещены накануне. На снимках видно, что любимица семьи часто пребывает в хорошем настроении и у нее взбалмошный характер.

- Мечта дрессировщика Куклачева, но в душе я Алла Пугачева, - охарактеризовала профиль кошки Елена Вакуленко.

Подписчикам понравился нестандартный подход супруги рэпера Басты. За один день публикация Елены Вакуленко набрала более шесть тысяч положительных откликов. Сама кошка пока не на столько популярна. На нее подписались более 500 человек.

elena_pinskayavakulenko Ох как вы мне взрываете директ вопросами про нашу Нюсю Порода: Британская короткошерстная, золотая шиншилла. И это кошечка, а не кот

ИСТОЧНИК KP.RU