2019-11-25T10:25:11+03:00
Общество

Отключение света в Ростове-на-Дону 25 ноября 2019: где и когда

Выясняем, где и когда в Ростове-на-Дону планируются отключения света 25 ноября 2019
Ольга ГОПАЛО
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Выясняем, где и когда в Ростове-на-Дону планируются отключения света 25 ноября 2019.Выясняем, где и когда в Ростове-на-Дону планируются отключения света 25 ноября 2019.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Отключение света в Ростове-на-Дону 25 ноября 2019: где и когда. Как рассказали энергетики, рабочая неделя в донской столице началась с отключения света. Известно, что все они плановые. Их цель - не допустить возникновения аварийных ситуаций в будущем.

КОНКРЕТНО

Где и когда не будет света в Ростове-на-Дону 25 ноября*

до 17:00:

- пер. Ухтомский 2-38; пер. Хибинский 1-33, 2-32; пер. Кубанский 1-69, 2-68; ул. 2-я Киргизская 51-71; ул. Казахская 44-60.

- пер. Ухтомский 2-38; пер. Хибинский 1-33, 2-32; пер. Кубанский 1-69, 2-68; ул. 2-я Киргизская 51-71; ул. Казахская 44-60.

- ул. Мурлычева 27-53, 24-46; ул. 16-я линия 16-32, 11-39; ул. Майская 20/7, 15-21; ул. 14-я линия 19-46.

- просп. Стачки 184/3.

* Донэнерго.

ИСТОЧНИК KP.RU

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