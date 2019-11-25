2019-11-25T10:42:56+03:00
Общество

Погода в Ростове-на-Дону на неделю 25 ноября-1 декабря 2019: резкое потепление и дожди

Выясняем, какая погода ждет 25 ноября-1 декабря 2019 жителей Ростова-на-Дону
Ольга ГОПАЛО
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Если верить прогнозам синоптиков, то осень пока не думает сдавать зиме окончательные бразды правления.Если верить прогнозам синоптиков, то осень пока не думает сдавать зиме окончательные бразды правления.Фото: Алексей ФОКИН
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Погода в Ростове-на-Дону на неделю 25 ноября-1 декабря 2019: резкое потепление и дожди. Если верить прогнозам синоптиков, то осень пока не думает сдавать зиме окончательные бразды правления. Так, в понедельник, 25 ноября, в дневное время столбики термометров еще останутся на отметке в ноль градусов, а к вечеру похолодает до минус двух. Солнечное настроение испортит сильный восточный ветер, скорость которого временами будет достигать 14 метров в секунду.

Во вторник, 26 ноября, утром до минус четырех градусов и сильный туман, видимость при котором - не более километра. Правда, днем распогодится и до плюс четырех градусов. Сильный ветер - до 12 метров в секунду - будет господствовать в донской столице до среды, 27 ноября. В этот день до плюс шести и возможны осадки в виде дождя.

В четверг, 28 ноября, от пяти до восьми градусов со знаком плюс. А вот в пятницу, 29 ноября, уже до плюс десяти градусов.

Потепление продолжится и в выходные - до 13 градусов тепла. Правда, ветер снова вернется - до 14 метров в секунду. А еще прогнозируют настоящий ливень, который начнется с пятницы, 29 ноября. Ожидается, что за шесть часов выпадет до сантиметра воды.

ИСТОЧНИК KP.RU

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