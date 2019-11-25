ХК «Ростов» уступил «Тамбову»

СЕГОДНЯ 11:07 2019-11-25T11:07:04+03:00

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В донской столице хоккеисты «Ростова» сыграли против «Тамбова» в очередном матче ВХЛ. Итоговый счет — 0:2 в пользу гостей.

В первом тайме прилетело в ворота хозяев поля. "Кондоры" пропустили стремительную шайбу от игрока противников Игоря Игнатушкина. После гости удвоили преимущество. Команды ушили на перерыв перед заключительным отрезком.

Спасти ситуацию не вышло. В последнем третьем периоде попытки ростовчан отыграться оказались безуспешными. Встреча завершилась поражением «Ростова». Соперники же праздновали "сухую" победу.

Стоит отметить, что таким образом завершилась домашняя серия игр для ростовских кондоров в э\том году. В следующий матч красно-белые проведут на выезде в Красноярске с «Соколом», с которым встретятся в Сибири через три дня - 28 ноября.

ИСТОЧНИК KP.RU