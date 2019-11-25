2019-11-25T11:33:49+03:00
Общество

ФК «Ростов» намерен оспорить решение судьи после матча с «Динамо»

Желто-синие не согласны с пенальти
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Гол в составе ростовчан забил Ивелин Попов.Фото: пресс-служба ФК "Ростов"Гол в составе ростовчан забил Ивелин Попов.Фото: пресс-служба ФК "Ростов"
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Футбольный клуб «Ростов» намерен оспорить решение судьи матча 17-го тура РПЛ с московским «Динамо». Как сообщили в пресс-службе клуба, поводом послужил назначенный в ворота ростовской команды пенальти.

— Действительно, мы будем подавать жалобу к главе судейского комитета Ашоту Хачатурянцу, — отметил представитель ФК «Ростов».

Известно, что судейская бригада Василия Казарцева назначила три пенальти: во время одного из них в ворота «Ростова» голкипер бело-голубых Антон Шунин до удара вышел из ворот.

Разбирательства будут по факту эпизода с хавбеком Артуром Юсуповым, после нарушения которого полузащитник «Ростова» Даниил Глебов сломал ногу. Во время игры судья зафиксировал нарушение, но карточку виновнику не показал.

Матч «Ростова» на выезде прошел в субботу, 23 ноября. Игра завершился со счетом 1:2 в пользу москвичей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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