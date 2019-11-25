2019-11-25T11:47:56+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону отложили суд по делу о подготовке теракта на концерте Филиппа Киркорова

Подозреваемые находятся под арестом с осени 2017 года
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Подозреваемые не смогли попасть на концерт Филиппа Киркорова. Фото: Instagram Филиппа КиркороваПодозреваемые не смогли попасть на концерт Филиппа Киркорова. Фото: Instagram Филиппа Киркорова
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В понедельник, 25 ноября, должно было состояться первое судебное заседание по делу о подготовке взрывов на концерте Филиппа Киркорова в Махачкале. Рассмотрение отложено до 10 декабря, сообщила пресс-служба Южного окружного военного суда.

В настоящее время по факту возбужденного уголовного дела проходят четыре жителя Дагестана, которые, по данным следствия, намеревались устроить взрывы в июле 2017 года. Подозреваемые входили в состав подпольной ячейки запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство».

Мужчинам не удалось осуществить теракт из-за того, что самодельные бомбы у них изъяли на входе в концертный зал.

Стоит отметить, что обвиняемые находятся под арестом с осени 2017 года.Подозреваемые отрицают свою вину к совершению преступления и подготовке террористического акта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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