2019-11-25T11:53:52+03:00
Общество

«Учиться у лучших »: В Ростове-на-Дону эксперты поделились опытом и видением нетворкинга

Мероприятие прошло на площадке регионального центра «Мой бизнес»
Ольга КУБЫШЕВА
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Хэдлайнер конференции Дарья Кабицкая основатель маркетингового агентства «Наглость Group» и «Школы наглости». Фото: Алена МежоваХэдлайнер конференции Дарья Кабицкая основатель маркетингового агентства «Наглость Group» и «Школы наглости». Фото: Алена Межова
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Более 150 представителей бизнеса и руководителей компаний Ростова-на-Дону собрались на конференции «Формула устойчивого роста», организатором которой выступило Ростовское региональное агентство поддержки предпринимательства (РРАПП) при поддержке Правительства Ростовской области и Министерство экономического развития РО. Мероприятие прошло на площадке регионального центра «Мой бизнес».

Тема конференции - универсальная и полезная для людей самого разного рода занятий - нетворкинг. Эксперты уверены, что сегодня она, как и деловые отношения - основа, без которой невозможно построение бизнеса и построения карьеры.

Так, в первой части мероприятия прошла панельная дискуссия на тему «Что такое нетворкинг? И как его воспринимать?».

Своими опытом и видением нетворкинга поделились пять руководителей успешных ростовских компаний разных отраслей. В числе них - директор медицинского центра «Мобильная медицина» Валентина Кузнецова, коуч и мотиватор Инна Бережная, директор компании «Служба сервиса 004» Дмитрий Крылов и собственник «Школы речи Елены Варданян» Елена Варданян. Суть в том, что нетворкинг это игра, которая должна приносить удовольствие. Но каждое слово и даже интонация, высказанная сегодня, - завтра может стать вашей репутацией. Поэтому нужно просто оставаться самим собой.

Тема конференции - универсальная и полезная для людей самого разного рода занятий - нетворкинг. Фото: Алена Межова

Тема конференции - универсальная и полезная для людей самого разного рода занятий - нетворкинг. Фото: Алена Межова

- Нетворкинг нужно формировать, следуя следующим правилам: учиться у лучших, работать с лучшими, смотреть на конкурентов, так как они мотивируют, и посещать все мероприятия, - уверена руководитель центра здоровья «Покровский», врач ЛФК и спортивной медицины Марина Булгакова.

Хэдлайнером конференции стала Дарья Кабицкая основатель маркетингового агентства «Наглость Group» и «Школы наглости», которая несколько лет назад приехала из Таганрога в Москву. Она продемонстрировала «Семь приемов для тех, кто хочет получать максимум от деловых событий». А преподаватель сторителлинга в проекте Школы блогеров «Лица» Олеся Сарсенова провела авторский мастер-класс «Как продавать с помощью историй».

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