2019-11-25T12:29:58+03:00
Общество

В Ростовской области автомобилист пытался провезти через границу более 20 диких обезьян

У водителя отсутствовали сопроводительные документы
ПЕТР ДЕНИСОВ
Поделиться:
Животных пытались вывезти в перевозках для кошек. Фото: пресс-служба Южного таможенного управленияЖивотных пытались вывезти в перевозках для кошек. Фото: пресс-служба Южного таможенного управления
Изменить размер текста:

Донские таможенники задержали машину, в которой незаконно перевозили 22 диких обезьяны. Как сообщает пресс-служба Южного таможенного управления, автомобиль пытался проехать в обход контрольного пункта на границе России и Украины.

Экзотический груз перевозили с территории Украины в Российскую Федерацию в неподобающих условиях.

- Автомобилист перевозил, предположительно, зеленых мартышек, попадающих под действие конвенции СИТЕС. Обезьян посадили в пластиковые коробки для перевозки домашних животных. Обезьян передали в Краснодарский зоопарк, где сейчас они находятся под ветеринарным надзором, - отметили в ведомстве.

Водитель автомобиля не смог предоставить сопроводительные документы на необычный живой груз. У экзотических животных также отсутствовали ветеринарные справки.

В настоящее время по факту произошедшего инцидента специалисты проводят проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Девушка упала из окна многоквартирного дома в Таганроге
«Учиться у лучших »: В Ростове-на-Дону эксперты поделились опытом и видением нетворкинга
В Ростове-на-Дону отложили суд по делу о подготовке теракта на концерте Филиппа Киркорова
ФК «Ростов» намерен оспорить решение судьи после матча с «Динамо»
ХК «Ростов» уступил «Тамбову»
Погода в Ростове-на-Дону на неделю 25 ноября-1 декабря 2019: резкое потепление и дожди
Отключение света в Ростове-на-Дону 25 ноября 2019: где и когда
"Мечта дрессировщика Куклачева": Жена Басты создала аккаунт пушистому чуду
В Ростове-на-Дону на улице Портовой в аварии погибли девочка и женщина - пешеходы
В Ростове-на-Дону во время пожара в жилом доме на Северном пострадала пенсионерка
На Дону мужчина украл у друга банковскую карту
В Ростове-на-Дону пассажирский автобус «догнал» автомобиль полиции
Килограмм для себя: на Дону за хранение наркотиков задержали мужчину
Погода в Ростове-на-Дону: рассказываем, какая будет рабочая неделя
В Ростове-на-Дону злоумышленники похитили из квартиры мужчину
"К команде претензий нет, о судействе говорить не буду": Валерий Карпин - об игре "Динамо"
Программиста из Таганрога осудили в США