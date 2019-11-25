В Ростовской области автомобилист пытался провезти через границу более 20 диких обезьян

СЕГОДНЯ 12:29 2019-11-25T12:29:58+03:00

Животных пытались вывезти в перевозках для кошек. Фото: пресс-служба Южного таможенного управления

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Донские таможенники задержали машину, в которой незаконно перевозили 22 диких обезьяны. Как сообщает пресс-служба Южного таможенного управления, автомобиль пытался проехать в обход контрольного пункта на границе России и Украины.

Экзотический груз перевозили с территории Украины в Российскую Федерацию в неподобающих условиях.

- Автомобилист перевозил, предположительно, зеленых мартышек, попадающих под действие конвенции СИТЕС. Обезьян посадили в пластиковые коробки для перевозки домашних животных. Обезьян передали в Краснодарский зоопарк, где сейчас они находятся под ветеринарным надзором, - отметили в ведомстве.

Водитель автомобиля не смог предоставить сопроводительные документы на необычный живой груз. У экзотических животных также отсутствовали ветеринарные справки.

В настоящее время по факту произошедшего инцидента специалисты проводят проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU