В Ростовской области автомобилист пытался провезти через границу более 20 диких обезьян
Донские таможенники задержали машину, в которой незаконно перевозили 22 диких обезьяны. Как сообщает пресс-служба Южного таможенного управления, автомобиль пытался проехать в обход контрольного пункта на границе России и Украины.
Экзотический груз перевозили с территории Украины в Российскую Федерацию в неподобающих условиях.
- Автомобилист перевозил, предположительно, зеленых мартышек, попадающих под действие конвенции СИТЕС. Обезьян посадили в пластиковые коробки для перевозки домашних животных. Обезьян передали в Краснодарский зоопарк, где сейчас они находятся под ветеринарным надзором, - отметили в ведомстве.
Водитель автомобиля не смог предоставить сопроводительные документы на необычный живой груз. У экзотических животных также отсутствовали ветеринарные справки.
В настоящее время по факту произошедшего инцидента специалисты проводят проверку.
ИСТОЧНИК KP.RU