2019-11-25T14:41:20+03:00
Общество

Девушка упала из окна многоквартирного дома в Таганроге

Пострадавшую доставили в больницу
ДЕНИСОВ ПЕТР
Поделиться:
Пострадавшую доставили в больницуПострадавшую доставили в больницуФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

В понедельник, 25 ноября, в городе Таганроге Ростовской области произошло происшествие на улице Калужский проезд. Девушка упала с большой высоты и и осталась жива.

По предварительным данным,пострадавшая выпала из окна третьего этажа многоэтажного жилого дома. Пострадавшую нашли неподалеку от места падения с травмами, характерными при ударе о землю. Дончанка была госпитализирована в больницу с травмами.

Известно, что по факту произошедшего сотрудниками правоохранительных органов Ростовской области проводится проверка. Обстоятельства произошедшего в настоящее время уточняются.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Ростовской области автомобилист пытался провезти через границу более 20 диких обезьян
«Учиться у лучших »: В Ростове-на-Дону эксперты поделились опытом и видением нетворкинга
В Ростове-на-Дону отложили суд по делу о подготовке теракта на концерте Филиппа Киркорова
ФК «Ростов» намерен оспорить решение судьи после матча с «Динамо»
ХК «Ростов» уступил «Тамбову»
Погода в Ростове-на-Дону на неделю 25 ноября-1 декабря 2019: резкое потепление и дожди
Отключение света в Ростове-на-Дону 25 ноября 2019: где и когда
"Мечта дрессировщика Куклачева": Жена Басты создала аккаунт пушистому чуду
В Ростове-на-Дону на улице Портовой в аварии погибли девочка и женщина - пешеходы
В Ростове-на-Дону во время пожара в жилом доме на Северном пострадала пенсионерка
На Дону мужчина украл у друга банковскую карту
В Ростове-на-Дону пассажирский автобус «догнал» автомобиль полиции
Килограмм для себя: на Дону за хранение наркотиков задержали мужчину
Погода в Ростове-на-Дону: рассказываем, какая будет рабочая неделя
В Ростове-на-Дону злоумышленники похитили из квартиры мужчину
"К команде претензий нет, о судействе говорить не буду": Валерий Карпин - об игре "Динамо"
Программиста из Таганрога осудили в США