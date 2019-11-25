Девушка упала из окна многоквартирного дома в Таганроге
В понедельник, 25 ноября, в городе Таганроге Ростовской области произошло происшествие на улице Калужский проезд. Девушка упала с большой высоты и и осталась жива.
По предварительным данным,пострадавшая выпала из окна третьего этажа многоэтажного жилого дома. Пострадавшую нашли неподалеку от места падения с травмами, характерными при ударе о землю. Дончанка была госпитализирована в больницу с травмами.
Известно, что по факту произошедшего сотрудниками правоохранительных органов Ростовской области проводится проверка. Обстоятельства произошедшего в настоящее время уточняются.
ИСТОЧНИК KP.RU