2019-11-25T16:43:22+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону назначили нового директора департамента имущественно-земельных отношений

Пост занял экс-чиновник из Новошахтинска
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Александр Безбородых возглавил ДИЗО Ростова-на-Дону. Фото: пресс-служба администрации Ростова-на-ДонуАлександр Безбородых возглавил ДИЗО Ростова-на-Дону. Фото: пресс-служба администрации Ростова-на-Дону
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В администрации Ростова-на-Дону вновь произошли кадровые перестановки. Как сообщает администрация города, назначен директор имущественно-земельных отношений.

Престижную должность занял 38-летний Александр Безбородых. Руководитель окончил Воронежский экономико-правовой институт. Известно, что с 2003-го по 2019 год он занимал различные посты в администрации Новошахтинска. А в последние годы работал в новошахтинской мэрии заместителем главы ДИЗО. В ноябре он перешел в ростовскую администрацию на должность начальника отдела организации торгов аналогичного департамента, а позже стал исполнять обязанности начальника.

Напомним, бывший мэр Новошахтинска Игорь Сорокин в 2019 году возглавил региональное министерство промышленности и энергетики. Позже , 22 октября,его назначили заместителем губернатора Ростовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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