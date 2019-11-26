2019-11-26T10:14:10+03:00
Общество

В Ростовской области владельцев автомобилей на газу освободили от транспортного налога

Дончане смогут сэкономить более 60 миллионов рублей
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Владельцы автомобилей на газу освобождаются от уплаты транспортного налогаВладельцы автомобилей на газу освобождаются от уплаты транспортного налогаФото: Дмитрий ЛАСЬКО
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Власти Ростовской области внесли поправки в закон «О региональных налогах и некоторых вопросах налогообложения» на заседании Законодательного собрания региона. Как сообщает пресс-служба донского парламента, собственников автомобилей, работающих на газомоторном транспорте, на три года освободили от уплаты транспортного налога.

Этими мерами ростовские депутаты намерены стимулировать автолюбителей переходить на этот вид топлива, который является более экологичным. Льготой смогут воспользоваться люди, которые уже использует природный газ в автомобилях.

– Мы считаем, что данная мера поддержки будет стимулировать переход автовладельцев и транспортных предприятий на тот вид топлива, который наносит меньший урон окружающей среде. Это комплексное решение, направленное на улучшение экологической ситуации в регионе, – отметил председатель Заксобрания Ростовской области Александр Ищенко.

Известно, что по состоянию на 1 января 2019 года в Ростовской области шесть тысяч автомобилистов ездили на машинах на газе. Таким образом, дончане смогут сэкономить 60 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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