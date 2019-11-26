В Ростовской области на автостраде М-4 «Дон» увеличили скорость интернета

СЕГОДНЯ 11:27 2019-11-26T11:44:32+03:00

М-4 «Дон» является главной автомагистралью для тех, кто отправляется на отдых на Черноморское побережье Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО

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Автомобилисты, совершающие поездки вдоль трассы М-4 «Дон» в Ростовской област, смогут без проблем пользоваться высокоскоростным мобильным интернетом. Как сообщили в пресс-службе областного правительства, в нескольких населенных пунктах были установлены новые базовые станции.

Быстрый мобильный интернет появился на всем протяжении дороги в регионе длиной 342 километра.

- Сейчас таких станций 33, а в ближайшее время будут введены в эксплуатацию еще пять, – рассказал министр информационных технологий и связи Ростовской области Герман Лопаткин.

Запуск скоростного мобильного интернета вдоль федеральной трассы М-4 был одним из пунктов соглашения между областным правительством и одним из мобильных операторов, подписанного на Петербургском международном экономическом форуме в минувшем году.

Стоит отметить, что М-4 «Дон» является главной автомагистралью для тех, кто отправляется на отдых на Черноморское побережье.

ИСТОЧНИК KP.RU