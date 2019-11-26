В Ростовской области на автостраде М-4 «Дон» увеличили скорость интернета
Автомобилисты, совершающие поездки вдоль трассы М-4 «Дон» в Ростовской област, смогут без проблем пользоваться высокоскоростным мобильным интернетом. Как сообщили в пресс-службе областного правительства, в нескольких населенных пунктах были установлены новые базовые станции.
Быстрый мобильный интернет появился на всем протяжении дороги в регионе длиной 342 километра.
- Сейчас таких станций 33, а в ближайшее время будут введены в эксплуатацию еще пять, – рассказал министр информационных технологий и связи Ростовской области Герман Лопаткин.
Запуск скоростного мобильного интернета вдоль федеральной трассы М-4 был одним из пунктов соглашения между областным правительством и одним из мобильных операторов, подписанного на Петербургском международном экономическом форуме в минувшем году.
Стоит отметить, что М-4 «Дон» является главной автомагистралью для тех, кто отправляется на отдых на Черноморское побережье.
ИСТОЧНИК KP.RU