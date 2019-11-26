2019-11-26T12:19:20+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону осудили жителя Дагестана за помощь боевикам

Мужчина хранил оружие и выполнял поручения
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Жителю Дагестана вынесли приговорЖителю Дагестана вынесли приговорФото: Елена КАРЛИНА
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В донской столице Южный окружной военный суд вынес приговор жителю Дагестана Магомедэмину Вагабову.

Во время расследования установлено, что весной 2014 года мужчина добровольно вступил в незаконное вооруженное формирование, а затем получил на хранение 28 патронов и гранату. По поручению одного из участников НВФ «Губденская» обвиняемый дважды ездил за село Губден, где на берегу реки прятал сумки с имуществом членов банды. Осенью этого же года мужчина тайно на автомобиле перевозил участников формирования.

Правоохранители смогли задержать Магомедэмина Вагабова лишь спустя почти 4 года - в январе 2018 года.

- Суд приговорил его к 13 годам лишения свободы, - отметили в ведомстве.

Осужденный будет отбывать наказание в исправительной колонии строго режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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