Ростовчане устроили пьяный дебош в поезде «Москва-Мурманск»
В Карелии туристическая поездка завершилась неприятными последствиями для четверых беспокойных пассажиров поезда «Москва-Мурманск».
40-летний житель Санкт-Петербурга и трое жителей Ростовской области 25-ти и 26-ти лет, будучи изрядно подвыпившими, мешали отдыху пассажиров и не реагировали на замечания проводника.
Начальник поезда обратился с заявлением о неадекватном поведении пассажиров в транспортную полицию.
- В отношении дебоширов составили административные материалы по статье "Появление в общественных местах в состоянии опьянения», - рассказали в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Северо-Западному Федеральному округу.
Теперь дебоширам грозит до 15 суток административного ареста.
ИСТОЧНИК KP.RU