Ростовчане устроили пьяный дебош в поезде «Москва-Мурманск»

СЕГОДНЯ 13:00 2019-11-26T13:00:38+03:00

На поведение мужчин пожаловались пассажиры и начальник поезда

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В Карелии туристическая поездка завершилась неприятными последствиями для четверых беспокойных пассажиров поезда «Москва-Мурманск».

40-летний житель Санкт-Петербурга и трое жителей Ростовской области 25-ти и 26-ти лет, будучи изрядно подвыпившими, мешали отдыху пассажиров и не реагировали на замечания проводника.

Начальник поезда обратился с заявлением о неадекватном поведении пассажиров в транспортную полицию.

- В отношении дебоширов составили административные материалы по статье "Появление в общественных местах в состоянии опьянения», - рассказали в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Северо-Западному Федеральному округу.

Теперь дебоширам грозит до 15 суток административного ареста.

ИСТОЧНИК KP.RU