2019-11-26T14:21:18+03:00
Общество

Лабораторию мирового уровня по вычислительной механике создает ЮФУ

Это стало возможным при поддержке мега-гранта
Ольга КУБЫШЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Итоги конкурса на предоставление мега-грантов, выделяемых из федерального бюджета для поддержки исследований озвучили в Министерстве науки и высшего образования РФ. На реализацию научных проектов планируется выделить 3 млрд. рублей. В числе победителей – проект Южного федерального университета «Модели, алгоритмы и программные средства для многомасштабного анализа новых материалов и физически активных сред».

Его цель - создание международной научно-исследовательской лаборатории «Вычислительная механика», которая будет проводить передовые исследования по целом ряду направлений. Она будет действовать в Институте математики, механики и компьютерных наук ЮФУ. А проект выполняться под руководством одного из ведущих мировых ученых в области вычислительной алгебры, профессора Китайской академии наук Чжун-Чжи Бая.

- Сегодня одна из ключевых задач - привлечение в научную деятельность молодых исследователей, - подчеркнул министр науки и высшего образования РФ Михаила Котюкова. - Нацпроектом «Наука» предусмотрены соответствующее финансирование, современная инфраструктура для научной работы и меры социальной поддержки. К слову, в этом году на конкурс поступило 433 заявки из 52 регионов России. Участие приняли ведущие ученые из 46 стран мира, в числе которых 110 университетов и 65 научных организаций.

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ростовчане просят установить светофор на участке Портовой, где погибли мама и дочь
Ростовчане устроили пьяный дебош в поезде «Москва-Мурманск»
В Ростове-на-Дону осудили жителя Дагестана за помощь боевикам
В Ростовской области на автостраде М-4 «Дон» увеличили скорость интернета
На Дону при пожаре погибла 64-летняя женщина
В Ростовской области владельцев автомобилей на газу освободили от транспортного налога
В Ростове-на-Дону назначили нового директора департамента имущественно-земельных отношений
Девушка упала из окна многоквартирного дома в Таганроге
В Ростовской области автомобилист пытался провезти через границу более 20 диких обезьян
«Учиться у лучших »: В Ростове-на-Дону эксперты поделились опытом и видением нетворкинга
В Ростове-на-Дону отложили суд по делу о подготовке теракта на концерте Филиппа Киркорова
ФК «Ростов» намерен оспорить решение судьи после матча с «Динамо»
ХК «Ростов» уступил «Тамбову»
Погода в Ростове-на-Дону на неделю 25 ноября-1 декабря 2019: резкое потепление и дожди
Отключение света в Ростове-на-Дону 25 ноября 2019: где и когда
"Мечта дрессировщика Куклачева": Жена Басты создала аккаунт пушистому чуду
В Ростове-на-Дону на улице Портовой в аварии погибли девочка и женщина - пешеходы
В Ростове-на-Дону во время пожара в жилом доме на Северном пострадала пенсионерка
На Дону мужчина украл у друга банковскую карту
В Ростове-на-Дону пассажирский автобус «догнал» автомобиль полиции
Килограмм для себя: на Дону за хранение наркотиков задержали мужчину
Погода в Ростове-на-Дону: рассказываем, какая будет рабочая неделя
В Ростове-на-Дону злоумышленники похитили из квартиры мужчину
"К команде претензий нет, о судействе говорить не буду": Валерий Карпин - об игре "Динамо"
Программиста из Таганрога осудили в США