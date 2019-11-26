Лабораторию мирового уровня по вычислительной механике создает ЮФУ

СЕГОДНЯ 14:21 2019-11-26T14:21:18+03:00

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Итоги конкурса на предоставление мега-грантов, выделяемых из федерального бюджета для поддержки исследований озвучили в Министерстве науки и высшего образования РФ. На реализацию научных проектов планируется выделить 3 млрд. рублей. В числе победителей – проект Южного федерального университета «Модели, алгоритмы и программные средства для многомасштабного анализа новых материалов и физически активных сред».

Его цель - создание международной научно-исследовательской лаборатории «Вычислительная механика», которая будет проводить передовые исследования по целом ряду направлений. Она будет действовать в Институте математики, механики и компьютерных наук ЮФУ. А проект выполняться под руководством одного из ведущих мировых ученых в области вычислительной алгебры, профессора Китайской академии наук Чжун-Чжи Бая.

- Сегодня одна из ключевых задач - привлечение в научную деятельность молодых исследователей, - подчеркнул министр науки и высшего образования РФ Михаила Котюкова. - Нацпроектом «Наука» предусмотрены соответствующее финансирование, современная инфраструктура для научной работы и меры социальной поддержки. К слову, в этом году на конкурс поступило 433 заявки из 52 регионов России. Участие приняли ведущие ученые из 46 стран мира, в числе которых 110 университетов и 65 научных организаций.