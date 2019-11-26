2019-11-26T14:53:43+03:00
Общество

В Ростовской области пропал 16-летний подросток

Парень может находиться в Волгодонске
Ольга ГОПАЛО
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Парень может быть в Волгодонске. Фото: "Лиза Алерт Юг".Парень может быть в Волгодонске. Фото: "Лиза Алерт Юг".
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В Ростовской области в розыск объявлен 16-летний подросток. Известно, что Евгений Ключников пропал еще в воскресенье, 24 ноября. В тот день он вышел из своего дома, расположенного в хуторе Павлов Морозовского района. Однако с тех пор никто не знает, где может находиться парень.

- В день исчезновения он был одет в черную болоньевую куртку, зелено-коричневую майку, синего цвета трико и утепленные калоши, один из которых был порван, - рассказали в поисковом отряде «Лиза Алерт Юг». - При этом рост молодого человека 145-150 сантиметров. Он худощавого телосложения, волосы светло-русые, глаза серо-зеленые.

Поисковики добавили, что парнишка нуждается в медицинской помощи и может находиться в городе атомщиков, Волгодонске.

Если вам что-то известно о местонахождении Евгения, звоните по номерам телефонов, указанным ниже.

АЛЛО!

Звоните по телефону: 8-800-700-54-52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

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