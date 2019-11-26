2019-11-26T15:16:45+03:00
Общество

«Ходила по дороге и размахивала пакетом»: На трассе М-4 «Дон» среди проезжающих фур и грузовиков разгуливала женщина

Женщина бесцельно ходила в разные стороны [видео]
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Прогулка женщины по дороге могла привести к трагическим последствиям. Фото: vk "Ростов Главный — новости Ростова-на-Дону "Прогулка женщины по дороге могла привести к трагическим последствиям. Фото: vk "Ростов Главный — новости Ростова-на-Дону "
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Жители Ростовской области обсуждают в соцсетях женщину, разгуливающую по трассе М-4 «Дон». Очевидцы сняли видео, на котором запечатлена прогулка по дороге, а после разместили ролик в социальную сеть.

По словам авторов видео, женщина бесцельно расхаживала по дороге. К слову, на этом участке трассы подобные прогулки недопустимы и могут привести к трагическому исходу. Пешеходы не выходят на дорогу и перемещаются по надземному переходу.

Женщина на М-4.

В комментариях люди принялись делиться своими версиями произошедшего и делиться мнением: "Она не собирается переходить дорогу, она просто идет по ней вдоль. Возможно, у нее без шуток проблемы с головой", "У меня друг так погиб! Просто сел посреди трассы, братцу 27 было! Водителя не посадили, и особо не тягали по следствию", "Лучше бы вы ей помогли".

Другие пользователи посчитали, что дончанка не нуждалась в посторонней помощи, ведь это могло завершиться трагически.

- А если она от вас станет вырываться и попадет под машину, а потом по камерам посмотрят, как вы на нее напали и совершали насильственные действия – и отправят лес валить? Хороший совет. Годный, - поделился мнением Владимир Соболев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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