«Ходила по дороге и размахивала пакетом»: На трассе М-4 «Дон» среди проезжающих фур и грузовиков разгуливала женщина
Жители Ростовской области обсуждают в соцсетях женщину, разгуливающую по трассе М-4 «Дон». Очевидцы сняли видео, на котором запечатлена прогулка по дороге, а после разместили ролик в социальную сеть.
По словам авторов видео, женщина бесцельно расхаживала по дороге. К слову, на этом участке трассы подобные прогулки недопустимы и могут привести к трагическому исходу. Пешеходы не выходят на дорогу и перемещаются по надземному переходу.
Женщина на М-4.
В комментариях люди принялись делиться своими версиями произошедшего и делиться мнением: "Она не собирается переходить дорогу, она просто идет по ней вдоль. Возможно, у нее без шуток проблемы с головой", "У меня друг так погиб! Просто сел посреди трассы, братцу 27 было! Водителя не посадили, и особо не тягали по следствию", "Лучше бы вы ей помогли".
Другие пользователи посчитали, что дончанка не нуждалась в посторонней помощи, ведь это могло завершиться трагически.
- А если она от вас станет вырываться и попадет под машину, а потом по камерам посмотрят, как вы на нее напали и совершали насильственные действия – и отправят лес валить? Хороший совет. Годный, - поделился мнением Владимир Соболев.
ИСТОЧНИК KP.RU