«Ходила по дороге и размахивала пакетом»: На трассе М-4 «Дон» среди проезжающих фур и грузовиков разгуливала женщина

СЕГОДНЯ 15:02 2019-11-26T15:16:45+03:00

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Жители Ростовской области обсуждают в соцсетях женщину, разгуливающую по трассе М-4 «Дон». Очевидцы сняли видео, на котором запечатлена прогулка по дороге, а после разместили ролик в социальную сеть.

По словам авторов видео, женщина бесцельно расхаживала по дороге. К слову, на этом участке трассы подобные прогулки недопустимы и могут привести к трагическому исходу. Пешеходы не выходят на дорогу и перемещаются по надземному переходу.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.rostov.kp.ru/video/embed/746179" frameborder="0"></iframe> Женщина на М-4.

В комментариях люди принялись делиться своими версиями произошедшего и делиться мнением: "Она не собирается переходить дорогу, она просто идет по ней вдоль. Возможно, у нее без шуток проблемы с головой", "У меня друг так погиб! Просто сел посреди трассы, братцу 27 было! Водителя не посадили, и особо не тягали по следствию", "Лучше бы вы ей помогли".

Другие пользователи посчитали, что дончанка не нуждалась в посторонней помощи, ведь это могло завершиться трагически.

- А если она от вас станет вырываться и попадет под машину, а потом по камерам посмотрят, как вы на нее напали и совершали насильственные действия – и отправят лес валить? Хороший совет. Годный, - поделился мнением Владимир Соболев.

ИСТОЧНИК KP.RU